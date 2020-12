Os candidatos aos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador que disputaram as Eleições Municipais de 2020, assim como os partidos políticos aos quais estavam filiados têm até as 23h59 desta terça-feira, 15, para apresentarem suas prestações de contas eleitorais.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a entrega será verificada por meio do envio de metadados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

De acordo com o que foi estabelecido pela Resolução do TSE nº 23.632/2020, após o envio dos metadados pela internet, a entrega presencial ocorre de forma escalonada, com o objetivo de evitar filas e aglomerações no cartório eleitoral.

A Resolução leva em consideração as recomendações do Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020, entre elas, evitar o agrupamento de pessoas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Com informações do TSE