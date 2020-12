Durante a sessão ordinária da última terça-feira, 15, a Câmara de Vereadores de Lagarto aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 37/2020, que estabelece a Lei de compromisso com os artistas locais. O texto segue para a sanção da prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade).

De acordo com o texto, a Prefeitura de Lagarto ficou obrigada a contratar artistas locais para compor no mínimo 60% das atrações artísticas em todos os eventos culturais realizados com recursos da administração municipal.

A proposta é de autoria do vereador Baiano do Treze (PSB) e tem o objetivo de promover o conhecimento, a valorização e a promoção social dos artistas locais, de forma a consolidar a cidadania.

Ao Portal Lagartense, o artista Afonso Augusto, promotor de eventos como o Sarau na Caixa D’Água, comemorou a iniciativa que foi uma das suas propostas durante a sua campanha para vereador em 2020. “Agora, que se faça valer esta lei indispensável não só para os músicos da nossa Lagarto, como para toda a cidade”, comentou.

Além disso, ele sugeriu que, com a aprovação, os vereadores se reúnam com os músicos e artistas lagartenses para definir o valor mínimo de cachê a ser pago nestes eventos públicos. “Afinal o cachê que os artistas lagartenses receberão ficará no próprio município”, justificou.