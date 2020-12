O Governo de Sergipe informou que a recuperação da SE-170, localizada entre os municípios de Riachão do Dantas e Tobias Barreto, está 80% concluída. O trecho possui 31,90 km e integra conjunto de obras do Pró-Rodovias, que faz parte do Programa Avança Sergipe, que objetiva recuperar a economia sergipana em razão da pandemia.

De acordo com o engenheiro civil e fiscal da obra, Pedro Valeriano, a celeridade nos trabalhos está além do que foi estabelecido. “Mesmo com empecilhos não previstos no cronograma e que ocasionaram certa lentidão no início dos serviços, trabalhamos incessantemente, e, dos 31,90 km, já temos 29 km reciclados, 27 km imprimados e 25 km asfaltados, restando apenas 6 km para a obra ser concluída, e, a partir disso iniciarmos a execução da segunda etapa”, explica.

Com investimentos de R$ 32.607.450,63, a revitalização corresponde à recuperação de 50,90 km da SE-170, sendo seis metros de pista de rolamento (três metros de largura, cada uma) e dois metros de acostamento (um de cada lado). “Essa primeira etapa contempla 31,90 km entre as cidades de Tobias Barreto e Riachão do Dantas e a segunda, 19 km em todo o trecho entre Riachão do Dantas e Lagarto”, disse o Estado.

A rodovia SE-170 interliga a capital Aracaju com importantes municípios do Centro-Sul, se converge com a divisa de Sergipe e a Bahia, por onde diariamente trafegam centenas de ônibus, caminhões de cargas e veículos de passeio. “O processo de recuperação da via se faz diferenciado, já que o asfalto existente é retirado e reciclado, retornando para a obra e servindo de complemento para a camada de base que receberá o novo asfalto, uma vez que ao invés de ser descartado, ele é 100% reaproveitado, o que gerou 50% de economia no valor da obra, além de preservar o meio ambiente”, detalhou o Governo do Estado.