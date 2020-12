O deputado federal Fábio Reis (MDB) recebeu ontem, 15, a prefeita eleita de Pedrinhas, Francecleide Lima, e a vice-prefeita, Eliane, para um almoço em sua residência.

Além delas, estiveram presentes os vereadores Apolinário, Edivan de Joliete, Márcio, Lourenço, Joedna Moura, Aerton Araújo e Neudo Cardoso; os ex-vereadores Domingos de Gonzaga e Kleber Fonseca; além de Dr. Netinho, Joely, Luiz de Lulu, Rony e Eliel.

“É sempre muito construtivo quando me reúno com os responsáveis pelos municípios. É por meio deles que nossa gestão acontece e é com eles que as parcerias são construídas”, disse Reis.