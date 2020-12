O trabalho da captação, coleta, análises e liberação do sangue no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) visa ofertar um produto de qualidade para atender os pacientes na rede hospitalar. “Por isso que diariamente estamos em busca de cidadãos em boas condições de saúde para doar”, informou a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas.

A gestora explica que os voluntários ao entrar no hemocentro realizam a doação com diversos fins, um deles é ajudar um familiar ou alguém conhecido. “A necessidade é diária, por isso, estimulamos que a doação seja de forma continua, o homem a cada três meses e a mulher cada quatro meses. Dessa forma será possível manter os estoques dos sangues, O, A, B e Ab, positivo e negativo em níveis adequados para atendimento dos pacientes”, adverte a assistente social.

Todo o trabalho destinado ao ciclo do doador e do sangue cumpre critérios técnicos regulamentados pelo Ministério da Saúde (MS) para ofertar um produto de qualidade. Depois de coletado o sangue é submetido a uma série de procedimentos antes da sua liberação para realização de transfusões sanguíneas.

No laboratório de Imunohematologia do Doador e Receptor, são realizados testes para classificação ABO, Rh, Prova de compatibilidade, Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI), prova cruzada, tipagem sanguínea, reclassificação ABO, fenotipagem Rh estendida e prova direta e reversa.

Outra etapa das análises do sangue ocorre no laboratório de Sorologia, as amostras, coletadas junto com a bolsa do sangue, são colocadas em placas distribuídas na máquina para pesquisa de HIV, Hepatite B e C, Doença de Chagas e Sífilis. Por último, no laboratório de Produção e Dispensação, o sangue passa pelo processo de fracionamento em hemácias, plaquetas e plasma e liberado para rede hospitalar.

Serviço

Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar documento oficial com foto, válido em todo território nacional. No dia da doação de sangue é preciso comparecer ao Hemose bem alimentado. Mais informações e agendamento, através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.