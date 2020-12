Criminosos fortemente armados invadiram a Secretária de Produção e Agronegócio (SEPA), na madrugada desta quarta-feira (16), e levaram várias caminhonetes e o vigia foi sequestrado.

Segundo informações da polícia, os bandidos chegaram no local de forma organizada e renderam o vigia que foi colocado dentro de um dos veículos e levado para a região do município de Porto Acre.

Os demais criminosos pegaram as chaves das caminhonete e começaram a tirá-las do pátio, ao menos 4 veículos foram levados, são eles: QWM 9I73 modelo Hillux de cor cinza, QWM 9I33 modelo Hillux de cor branco, QLW 1E44 modelo Hillux de cor cinza, NAG 5494 modelo VW UP BRANCO (único que foi recuperado no km 6 da estrada de Porto Acre.

O vigia da Secretaria também foi liberado no Km 6 da Rodovia A-10 juntamente com um dos carros. Os meliantes ainda roubaram computadores, televisores e materiais da instituição.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), que fica a poucos metros do local do crime e agora a Polícia Civil passará investigar o caso.