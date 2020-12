A Federação Sergipana de Futebol (FSF) definiu, na tarde desta segunda-feira, o formato de disputa do Campeonato Sergipano de 2021. Os clubes que vão participar do estadual aprovaram a proposta apresentada pela FSF. A competição voltará a ter finais.

Com início previsto para o dia 21 de fevereiro, a primeira fase terá os dez clubes distribuídos em dois grupos de cinco clubes cada, as equipes do grupo A, enfrentarão os clubes do grupo B, em jogos de ida e volta. Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para as semifinais e o último clube de cada chave será rebaixado.

Grupo A: Sergipe, Itabaiana, Freipaulistano, América e vice-campeão da Série A-2

Grupo B: Confiança, Lagarto, Boca, Dorense, campeão da Série A-2

Nas semifinais os clubes se enfrentam em partidas de ida e volta. O primeiro colocado do grupo A, enfrenta o segundo colocado do grupo B. E o primeiro colocado do grupo B, enfrenta o segundo colocado do grupo A. A equipe melhor classificada na primeira, fará a partida de volta em casa e terá a vantagem do empate na soma dos pontos e saldo de gols.