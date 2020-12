Com o crescente número de casos do novo coronavírus (Covid-19) em todo Brasil, muitos especialistas já demonstram receio com as festividades de fim de ano, caso muitas pessoas afrouxem os cuidados contra a doença. Segundo a infectologista e professora do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU/UFS), Luiza Dória, é preciso ter consciência e usar o bom senso para não participar ou promover encontros que possam gerar aglomerações.

“As viroses respiradores, a exemplo da Covid-19, são eminentemente transmitidas através de gotículas de saliva, tosse ou espirro. Na maioria das vezes elas são invisíveis. Mas carregam o RNA do vírus e assim podem infectar as pessoas”, alerta Luiza Dória.

Desse modo, a médica orienta que é necessário evitar participar das tradicionais confraternizações de Natal e Ano Novo. “Segundo o que diz a literatura, é aconselhável manter uma distância mínima de 1,5m para evitar o contágio da doença. E essa atitude, convenhamos, é quase impossível todos seguirem em uma confraternização”, destaca Dória.

Além do mais, de acordo com a infectologista, muitas pessoas que estão testando positivo para a doença apresentam pouco ou nenhum sintoma. “Temos nesse caso duas situações preocupantes. O vírus pode estar presente em alguém e não se manifestar através de sintomas, os chamados assintomáticos. Mas mesmo não se manifestando sinais da doença, a pessoa pode transmitir o vírus para outra”, diz a infectologista.

Em virtude dessas diversas possiblidades de contágio, Luiza reitera que neste Natal e Ano Novo o mais prudente é festejar de longe, reunindo amigos e familiares através dos meios virtuais. “Agindo dessa maneira muitas vidas serão preservadas e, com isso, haverá no futuro mais motivos para festejar, com todos bem e com muita saúde”, destaca.