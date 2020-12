Os senadores sergipanos, Alessandro Vieira (Cidadania) e Rogério Carvalho (PT) apresentaram duas propostas de prorrogação do auxílio emergencial, previsto para terminar este ano.

O PL 5495 do ex-delegado propõe que o benefício seja estendido até março de 2021, com o valor de R$ 300, enquanto a proposta do petista é de que o benefício seja prorrogado até o fim do primeiro semestre do ano que vem, no valor de R$ 600.

Em sua conta no Twitter, o senador Alessandro explicou que, por causa da inércia do governo federal, é impossível que o Programa Nacional de Vacinação seja executado antes de março. “É preciso garantir o mínimo de estabilidade social até lá. Por isso apresentei o PL 5495, que estende o auxílio emergencial e o estado de calamidade até 31/03”, disse.

Já o senador lagartense afirmou que sua proposta mantém tanto a renda dos desempregados quanto dos trabalhadores da cultura, previstos na Lei Aldir Blanc, além dos trabalhadores da agricultura familiar.

Agora, as propostas dependem de aprovação pela maioria do Senado e da Câmara dos Deputados.