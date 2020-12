O veículo capotou e caiu no canteiro lateral da pista sentido Centro. Segundo testemunhas, o pneu da van estourou e o veículo começou a capotar. O acidente ocorreu por volta das 5h30 e chegou a deixar marcas no asfalto. A Avenida Brasil é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro.

Agentes da Polícia Militar que estavam no local informaram, inicialmente, que a van tinha 14 ocupantes. O Corpo de Bombeiros informa que 16 pessoas, incluindo o passageiro que morreu, foram atendidas por equipes da corporação e do Samu.

O passageiro em estado mais grave foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ele foi levado de helicóptero para a unidade.

O hospital informou que o ferido estava em atendimento no Centro de Trauma pela ortopedia, cirurgia geral e neurocirurgia. Até 9h20, não havia informações sobre o estado de saúde dos outros feridos e para quais unidades eles foram levados.

Nos bancos traseiros, foi possível observar que os cintos de segurança estavam virados, não permitindo o acesso aos passageiros. Pertences dos ocupantes e peças do veículo ficaram espalhados pelo asfalto.

De acordo com o site do Detran, a van estava circulando com a documentação vencida. O último licenciamento do veículo foi em 2017.

Os quartéis de Sepetiba, Ricardo de Albuquerque, Santa Cruz e Realengo atuam no local.

Em função do acidente, o trânsito no sentido Centro por volta das 7h estava bastante congestionado.