“Além da criação de lavouras a Secretaria também planeja criar um ‘Museu do Café’, para contar a história das indústrias Maratá, uma marca que está há mais de 60 anos no mercado brasileiro e mundial” destacou o Semagri.

Na oportunidade, foram apresentadas algumas propostas e direções para o plantio de Café-arábica em solo lagartense. Diante disso, o secretário Municipal de Agricultura, Túlio Simões, lembrou que a semente já foi cultivada no município, mais precisamente no povoado Oiteiros, além de ser o berço do Café Maratá.

“Na próxima sexta, estaremos procedendo com a doação das primeiras mudas para a Fazenda e um projeto para o cultivo e comercialização do café gourmet que poderá ser adquirido na lojinha que a fazenda possui no Largo da Matriz. A nossa secretaria investe neste projeto social, porque acredita na agricultura como uma atividade para geração de emprego e renda e, consequentemente, a ressocialização dos usuários”, concluiu o secretário.

Túlio Simões ainda acrescentou que já em 2021, após alguns ajustes, as mudas chegarão ao município em larga escala. Já a Prefeitura de Lagarto informou que quando isso acontecer, “Haverá convocação dos produtores interessados e com isso a promoção do resgate da cultura do café em nosso município”.