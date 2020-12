Nesta semana, o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), por meio do promotor Dr. Antônio Carlos do Nascimento, realizou uma reunião no auditório do Fórum Desembargador Epaminondas Silva de Andrade, para tratar de melhorias para a segurança pública em Lagarto.

Segundo o apurado pelo Portal Lagartense, a reunião envolveu entidades de governo e da sociedade civil, tais como: o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, a Câmara Municipal de Vereadores, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), e a Fazenda da Esperança.

Na ocasião, foi proposta a formação de um comitê envolvendo os mais diversos setores da sociedade lagartense, a fim de formar conselhos para discutir e viabilizar ações que melhorem a segurança pública em todo o município, sobretudo no trânsito, na educação e convívio urbano.

Ao Portal Lagartense, o empresário Nininho da Bolo Bom destacou que nesta luta também foi discutido o papel da família. “Muitas das vezes os pais cobram do Estado a segurança, mas ao mesmo tempo dá uma moto para um menor ficar empinando. Então são várias contradições da sociedade que precisam ser trabalhadas”, comentou.

O empresário ainda aproveitou para enaltecer a iniciativa da promotoria local. “É uma iniciativa muito válida, porque não adianta cada um imaginar que está fazendo a sua parte individualmente. É diante das dificuldades que temos que encontrar soluções conjuntas. E a intenção de montar conselhos é justamente para conquistar recursos para realizar os investimentos necessários”, completou.

Uma nova reunião foi marcada para o próximo dia 25 de dezembro.