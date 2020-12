Na noite da última terça-feira, 15, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto reuniu dezenas de comerciantes para discutir a viabilização de um sonho antigo da categoria: a modernização das vias públicas que integram o centro comercial do município.

Segundo o apurado pelo Portal Lagartense, o projeto de modernização é baseado nos moldes do que foi feito na Praça Filomeno Hora e ainda conta com o alargamento das calçadas, e a instalação de equipamentos visando tornar as vias públicas do centro da cidade mais acessíveis e confortáveis para os pedestres e os condutores de veículos.

Diante disso, alguns alinhamentos serão realizados e, nos próximos dias, um projeto deve ser apresentado à Prefeitura de Lagarto, que esteve representada na reunião de ontem pelo secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Neirivan Santos, o qual tem se destacado por manter um diálogo construtivo com os comerciantes lagartenses.

“Após a apresentação do projeto ao Município e a sua consequente aprovação, a CDL quer se somar a Prefeitura de Lagarto para angariar recursos federais em prol da execução desse projeto que com certeza irá modernizar a nossa cidade”, adiantou o presidente da CDL Lagarto, Charles Brício, em entrevista ao Portal Lagartense.

Maiores detalhes devem ser apresentados a sociedade em breve.