Na tarde da última quarta-feira, 16, no Fórum Governador Marcelo Déda, a Justiça Eleitoral realizou a diplomação dos eleitos no último dia 15 de novembro em Simão Dias. Na oportunidade, o prefeito eleito, Cristiano Viana (PSB), agradeceu a votação recebida e garantiu que não poupará esforços em prol dos simãodienses.

“Podem esperar um prefeito com muita determinação, muito trabalho e muita coragem para enfrentar os problemas de Simão Dias. Podem esperar um prefeito honesto, um prefeito que é filho de Simão Dias e que conhece cada canto da nossa cidade”, declarou o prefeito eleito.

Ele ainda observou que, pelo bem da municipalidade, buscará parcerias com os governos federal e estadual, além dos deputados e senadores. “Sabemos que será um ano difícil ainda por conta dessa pandemia, mas estamos nos organizando para melhorar a vida do povo de Simão Dias”, completou.

Cristiano Viana tem como vice-prefeito Renaldo Prata, os quais foram diplomados com os outros 13 vereadores eleitos, dentre os quais estavam o radialista Geraldo Macedo, que prometeu trabalhar ouvindo a população. “O município de Simão Dias entendeu o nosso objetivo, o nosso recado, pediu uma renovação na Câmara de Vereadores e entendeu que o meu perfil se enquadrava. Por isso, aqui estou preparado para representá-los da melhor maneira possível”, declarou.

Já o terceiro vereador eleito mais votado, Pequeno Soares, lamentou que a solenidade tenha ocorrido em tempos de pandemia, mas agradeceu mais uma vez a confiança depositada pelos simãodienses. “A minha vontade era poder agradecer pessoalmente cada amigo que foi responsável por nossa vitória”, disse. “Ao lado do nosso prefeito Cristiano Viana e do nosso vice-prefeito Dr. Renaldo Prata, fui diplomado para representar os simão-dienses. Que Deus e Senhora Sant’Ana ilumine nosso caminho nesta caminhada. Gratidão me define!”, concluiu.

Quem também prestigiou a cerimônia de diplomação foi o ex-senador José Carlos Valadares, o qual lembrou que os eleitos além dos desafios inerentes aos cuidados com a educação, com os bairros, com as estradas e os povoados, devem procurar vencer a pandemia da melhor maneira. “Eles têm que exercer um mandato que possa garantir benefícios que consagrem o voto que cada um recebeu nesta eleição”, comentou.