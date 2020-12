Condutores e pedestres que trafegam em rodovias dos territórios do Alto Sertão, Centro Sul, Grande Aracaju, Leste, Médio e Sul Sergipano já percebem a diferença nas pistas de rolamento, em razão dos serviços realizados pela Operação Tapa-Buraco.

Executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária Sergipe (DER/SE), a operação que teve início em abril de 2019 prossegue em todo o Estado, paralelo à recuperação da malha viária pelo Programa Pró-Rodovias.

No Território da Grande Aracaju, operários trabalham na Rodovia Itaporanga/Povoado Sapé (SE-265), no Território Sul eles atuam nas rodovias Boquim/Povoado Colônia 13 (SE-160) e Povoado Colônia 13/Salgado (270), enquanto que no Território Centro Sul, as equipes estão distribuídas entre as Rodovias Lagarto/Povoado Jenipapo (160) e Lagarto/Povoado Brasília (SE-170).

Os serviços da Operação no Território Leste Sergipano ocorrem entre a sede de Capela, o Povoado Santa Clara e a BR-101(SE-438), no Médio Sertão entre Graccho Cardoso e Itabi (SE-170) e no Alto Sertão Sergipano na Rodovia entre os Povoados do município de Porta Folha, Vaca Serrada e Niterói (SE-179).