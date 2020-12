O presidente da França, Emmanuel Macron, foi diagnosticado com Covid-19 e permanecerá isolado por uma semana, “mas continuará trabalhando e fazendo tarefas a distância”. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (17) pelo Palácio do Eliseu, sede do governo.

O político foi submetido ao teste PCR quando surgiram os primeiros sintomas, de acordo com o comunicado. Mesmo assim, o primeiro-ministro Jean Castex anunciou que também será isolado por ter tido contato com o presidente embora “não apresente nenhum sintoma”. Castex também foi submetido a teste, cujo resultado deve sair nas próximas horas.

Macron é o mais recente caso de governante a contrair o coronavírus, uma lista que inclui o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o estadunidense Donald Trump e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

A França decidiu manter importantes restrições de movimento porque os números de contágios continuam elevados e podem piorar devido às celebrações de Natal e Ano Novo. Na quarta-feira (16), por exemplo, o país registrou mais de 17 mil novos casos.

No momento, um toque de recolher está em vigor na França das 20h às 6h. Restaurantes, bares, cinemas, museus e outros centros de lazer estão fechados desde o fim de outubro. O país registra um balanço de quase 60 mil mortos por complicações da Covid-19.

