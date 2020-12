Anna Leikovic, de 21 anos, foi presa na Moldávia, suspeita de ter matado a própria mãe, Praskovya Leikovic, de 40 anos.

De acordo com as investigações, a estudante de medicina teria esfaqueado a mãe com uma faca da cozinha e, enquanto a vítima ainda estava viva, abriu o corpo e arrancou o coração, os pulmões e os intestinos.

Segundo o jornal Komsomolskaya Pravda, Praskovya estava preocupada com a filha, que estaria usando drogas. De acordo com a investigação, a agressão teria acontecido depois da mãe ter contratado um tratamento de reabilitação para Anna, que reagiu de forma violenta.

Conforme relato da polícia de Comrat, a estudante tomou banho para lavar o sangue da mãe e saiu para encontrar o namorado.

“Praskovya amava muito a filha e passava todo o tempo que podia com ela. Eu não poderia nem imaginar isto”, disso o tio de Anna ao jornal.