A prefeita, Hilda Ribeiro (Solidariedade), e os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Lagarto foram diplomados na manhã desta quinta-feira, 17, no Fórum Desembargador Epaminondas Silva Andrade.

Durante a solenidade, a prefeita foi a primeira a ser diplomada, e destacou seu orgulho de ser a primeira mulher eleita para a Prefeitura de Lagarto. Segundo ela, isso mostra que as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaços em todos os âmbitos, inclusive na política.

Em seu discurso, ela aproveitou para desejar sorte à todos os vereadores eleitos, afirmou que é o momento de deixarem de lado as divergências para que todos possam trabalhar juntos por Lagarto e pela qualidade de vida da população, ainda mais neste momento de pandemia.

Após a solenidade, a prefeita concedeu uma entrevista para o Portal Lagartense e a TV Serigy, e disse o que a população pode esperar de sua gestão durante os próximos quatro anos de mandato.

“Faremos obras importantes, reconstruções, revitalizações, pavimentações. A gente tem um projeto grande que eu gosto sempre de falar, que é a Orla da Barragem. Neste ano, eu pude assinar o contrato com a Caixa Econômica, e com fé em Deus, esse ano a gente vai estar começando a construção da Orla da Barragem”, disse.

O ex-vereador e atual vice-prefeito, Fábio Frank, afirmou que agora, com a diplomação, assume uma responsabilidade maior de trabalhar ao lado da prefeita para implantar políticas públicas e fazer com que as pessoas participem direta e indiretamente das decisões do Município.

Continuidade e renovação

Um dos 17 vereadores eleitos nas eleições deste ano foi o vereador Gilberto da Farinha (DEM). Em um pleito em que a taxa de renovação da Casa Legislativa foi de quase 60%, ele, que está em seu terceiro mandato e foi o segundo vereador mais votados em Lagarto no dia 15 de novembro, agradeceu a confiança dos lagartenses.

“Isso mostra o trabalho que eu venho fazendo no povoado Jenipapo, nos demais povoados, e no município de Lagarto. Graças a Deus, tivemos esse êxito. Para mim é uma alegria e mais uma responsabilidade para trabalhar em defesa do povo, em busca de novos projetos, seja na Educação, Saúde, Segurança, que é isso que o povo quer da gente”.

Dwitht do Assentamento (PSB) é um dos 10 novos vereadores que assumem a Câmara Municipal de Lagarto a partir de janeiro de 2021 e ressaltou que o mandato não será apenas seu, mas de toda a população.

“Os lagartenses podem contar comigo para qualquer coisa, estamos juntos nessa caminhada. Também vou aprender muita coisa que ainda não sei e estou à disposição dos cidadãos”, garantiu.