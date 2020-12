Dois policiais civis, identificados como Marcos Luis Morais e Fábio Alessandro Pereira Lopes, ambos de 47 anos, foram mortos nesta quinta-feira, 17, no município de Umbaúba. Informações dão conta de que o caso aconteceu no Povoado Barrinha.

O assassinato dos policiais civis foi confirmado ao Portal Lagartense pelo 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), que atende as demandas de policiamento ostensivo de oito municípios do litoral sul sergipano, entre eles, Umbaúba.

No entanto, o 6° BPM afirmou que ainda não poderia entrar em detalhes sobre o crime. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) já afirmou que, em breve, deve divulgar mais informações sobre o caso.

Informações que já começaram a circular nas redes sociais, dão conta de que os autores do crime seguiram em direção a Bahia em um comboio de carros.

Ainda de acordo com informações preliminares, os policiais haviam saído para atender uma ocorrência de furto quando acabaram mortos. Além de uma viatura do 6° BPM, dois carros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também se deslocaram ao local do ocorrido. Diversas unidades da Polícia Civil também foram acionadas para darem suporte ao trabalho de campo.

Ainda não há informações sobre a identidade dos criminosos e nem quantos eram no momento do assassinato. Também não se sabe qual foi a motivação do crime.