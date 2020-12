Entram em vigor nesta sexta-feira, 18, as novas restrições sanitárias impostas pelo Governo de Sergipe, para diminuir a propagação do novo coronavírus (Covid-19) neste final de ano em todo o estado. Elas foram anunciadas no começo da semana pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e valerão até o próximo dia 09 de janeiro.

Sendo assim, a partir de hoje, o funcionamento de bares e restaurantes devem se limitar a 50% de sua capacidade, e os eventos realizados em ambientes fechados devem ter lotação máxima de 100 pessoas; e os abertos de até 150 pessoas. Sem contar que a realização destes deverão contar com a aprovação da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Além disso, durante o período de permanência no estabelecimento, os clientes deverão permanecer predominantemente sentados. Também está proibida a utilização de pistas de dança ou a disponibilização de espaços equivalentes. Mas permanece autorizada a realização de apresentação artística de pequeno porte, com até 02 (dois) artistas, que deverão utilizar máscaras durante toda a apresentação obrigatoriamente.