Neste sábado, 19, a Igreja Verbo da Vida realizará mais uma edição do Projeto Doe Amor, na Avenida Contorno, 739, no bairro Pratas, em Lagarto.

Na ocasião, marcada para as 16h, haverá um Natal Solidário com a ministração de um culto evangélico e a doação de cestas básicas para famílias carentes do município.

“Estima-se que 30 famílias serão beneficiadas, além de crianças”, informou a organização. A igreja segue todos os protocolos quanto aos cuidados relacionados a Pandemia do Covid – 19.