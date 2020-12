Reeleita com 74,58% dos votos válidos e diplomada na última quinta-feira, 17, a prefeita de Riachão do Dantas concedeu um entrevista ao Portal Lagartense. Na oportunidade, ela fez questão de agradecer a cada um dos 9.748 “amigos” que lhe deram mais um voto de confiança.

“Estou muito feliz com mais uma diplomação! Esse é um momento único, porque viemos de uma eleição limpa, pacífica e transparente que nunca antes foi vista na história de Riachão do Dantas. Por isso, quero agradecer aos amigos pela confiança e garantir que irei retribuir cada voto recebido com muito trabalho”, disse.

Questionada sobre as suas prioridades administrativas para a próxima gestão, a prefeita de Riachão do Dantas disse que continuará priorizando a Agricultura, a Saúde e a Educação. “Mas também priorizaremos a infraestrutura, com obras de pavimentações, abastecimento de água, além de construção e reforma de praças e postos de saúde”, acrescentou.

Diante disso, a prefeita garantiu que já está em busca de mais investimentos para o município junto aos deputados federais e senadores. “Nós temos várias emendas que estão sendo solicitadas. No campo da infraestrutura, por exemplo, estamos em busca de recursos para reformar e construir postos de saúde e praças. São várias ações para melhorar a vida dos riachãoenses”, ressaltou.

Para a próxima gestão, a prefeita Simone Andrade seguirá firme ao lado do vice-prefeito eleito, Galego da Samba (PSD) e ainda contará com ampla maioria na Câmara Municipal de Vereadores que 10 dos 11 vereadores eleitos integram o seu grupo político.