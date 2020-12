A Prefeitura de Lagarto divulgou no final da tarde de ontem, 17, o calendário de pagamento da gratificação natalina ou 13º salários dos servidores públicos municipais em 2020.

Segundo o Município, o pagamento da gratificação foi iniciado na última quinta-feira, 17, quando receberam os servidores comissionados. Já nesta sexta-feira, 18, recebem os demais servidores com exceção dos professores, que recebem no dia 30.

De acordo com a prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade), o pagamento do 13º dos professores será realizado com recursos ordinários, porque as dificuldades geradas pela queda na receita do Fundeb 2020 inviabilizaria o pagamento da categoria.

“Além da queda do Fundeb que atinge nosso magistério nem preciso falar sobre o ano difícil que estamos vivendo, com pandemia. Mas, graças a Deus, conseguiremos cumprir com nossos compromissos”, comemorou a gestora ao observar que o recurso servirá para os servidores quitarem dívidas, fazerem as tradicionais compras de Natal e, consequentemente, movimentar a economia local.

Nos próximos dias, o Município divulgará o calendário de pagamento dos salários de dezembro.