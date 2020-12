A chegada do Complexo Oncológico denominado Hospital de Amor tem sido o responsável por levantar um debate ainda mais incisivo sobre o planejamento e o desenvolvimento urbano e ambiental em Lagarto. Tanto é que, nos últimos dias, setores da sociedade civil organizada, além de lideranças políticas locais têm se atentado ao assunto.

No começo da semana, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto esteve reunida para discutir sobre um projeto de modernização das ruas que integram o centro comercial de Lagarto. É que com a chegada de um shopping e do HA, que será referência oncológica em todo o nordeste, os comerciantes locais decidiram retomar um antigo debate para garantirem o seu espaço perante os investimentos que virão.

Já na última quinta-feira, 17, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), esteve reunida com um grupo de pesquisa e extensão da Universidade de São Paulo (USP) do campus São Carlos, o qual é formado por especialistas em urbanização contratados pelo Hospital de Amor, para compartilhar ideias e apresentar o projeto de planejamento urbano e ambiental de Lagarto.

Na oportunidade, Jeferson Cristiano Tavares, que é professor da USP/São Carlos e um dos representantes do projeto de urbanização falou sobre a importância dessa reestruturação para o avanço econômico de Lagarto. “A comunicação e o compromisso neste momento de mudança é muito importante e positivo para o Hospital de Amor, para Lagarto, e principalmente com a restruturação do governo que está privilegiando o planejamento de boas ações para o futuro”, ressaltou.

Já a prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade) utilizou a célebre frase de Geraldo Vandré – “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer” – para destacar a importância da tomada de medidas estruturantes para a cidade. “O Hospital de amor trará grandes mudanças para a nossa cidade, e é exatamente por isso que devemos desde já ampliar e planejar um maior desenvolvimento urbano e ambiental. A nossa reunião foi muito importante para pensar coletivamente no avanço de Lagarto com a implantação do hospital oncológico” disse.

