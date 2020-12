Depois de fechar o técnico Betinho, o Lagarto Futebol Clube anunciou a contratação do atacante Muller Fernandes. Com 31 anos, ele deixou o Salgueiro no começo da semana e foi o primeiro atleta a assinar contrato com o Verdão para a temporada 2021.

A saída de Muller do Salgueiro foi lamentada pelo clube pernambucano. Uma vez que ele esteve no Salgueiro em 2019 e 2020 e em 36 jogos fez 14 gols e foi campeão pernambucano deste ano, convertendo a última cobrança da decisão de pênaltis contra o Santa Cruz.

Além do Salgueiro, Muller tem passagens de destaque pelo Santo André, Botafogo-PB e Campinense. Ele também deixou sua marca de artilheiro no Ceará, Capivariano e Sete de Setembro-PE. Já em Lagarto muitos torcedores se animaram, enquanto outros preferiram aguardar para assistir o seu desempenho em campo.