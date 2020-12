O Governo de Sergipe convocou mais de 70 candidatos aprovados no último concurso para soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE). A lista foi divulgada na edição da última quinta-feira, 17, do Diário Oficial do Estado de Sergipe.

Diante disso, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) informou que novos convocados para a pré-matrícula formarão a 2ª turma do Curso de Formação de Soldados (CFSD). Uma vez que a 1ª Turma, com 73 soldados, foi formada em outubro, tendo passado por uma capacitação de 1.803 horas/aula, com duração de 11 meses.

Já o concurso, aplicado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), contou com quatro etapas: prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e pesquisa da conduta social, da reputação e idoneidade. Para o concurso de cadete, além das provas cobradas no concurso de soldado, os candidatos tiveram prova discursiva na primeira etapa.