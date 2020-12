A virada de ano é, tradicionalmente, um momento de mudanças. Reflexões, metas e até superstições fazem parte dos hábitos de fim de ano. A cada 12 meses, milhares de pessoas vão atrás de recursos que ajudem a começar o novo ciclo de forma mais produtiva e saudável.

Em 2020, com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social, os casos de transtornos mentais chamaram a atenção dos profissionais de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), que reuniu líderes mundiais, atividades e personalidades no evento on-line Grande Nomeação de Saúde Mental. De acordo com estudo divulgado pela Organização, 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão ao redor do mundo e, desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade.

Em abril, um grupo da Universidade de Sichuan, na China, reportou um estudo feito com 1.593 adultos no auge do surto: “A proporção de pessoas com sinais que caracterizam ansiedade e depressão foi, respectivamente, de 13% e 22% entre aquelas que enfrentaram a quarentena, índices duas vezes maiores do que os observados entre os indivíduos que puderam circular e levar uma vida mais próxima ao normal (7% e 12%)”. Nesse sentido, a busca por equilíbrio é fundamental em meio a uma realidade de números alarmantes sobre o assunto.

Melina Cury Haddad é coordenadora de psicologia da Care Plus, maior operadora de saúde premium do Brasil, e uma das responsáveis pelo Mental Health e o Cuidado da Família, programas lançados pela empresa, que colocam o tratamento da saúde mental do beneficiário no mesmo patamar da saúde física. Para ajudar as pessoas a manter a saúde emocional em dia na chegada de 2021, a psicóloga dá algumas dicas para a virada de ano:

Viver o presente – A melhor forma de entrar no ano-novo com boa saúde mental é começar agora, buscar esse bem-estar no momento presente, se conectar com o aqui agora, se preocupar com aquilo que você pode controlar e cuidar, tentando não olhar para o passado e nem para um futuro muito distante.

Cuidar do corpo – Corpo e mente andam juntos, estão conectados. Então, para termos uma boa saúde mental, devemos também nos preocupar em ter uma boa saúde física com hábitos, como: praticar atividade física regularmente, adotar uma alimentação saudável e noites de sono reparadoras, gerenciar o estresse diário, cuidar dos pensamentos, estabelecer relações de amizades, conversar com amigos, ter momentos prazerosos e atividades de lazer diariamente.

Encerrar ciclos – A virada de ano traz esse momento de renovação da esperança, o que é muito positivo. É o fechamento de um ciclo e início de outro, então tendemos a ficar mais esperançosos e motivados para enfrentar os desafios que virão no ano que se inicia. É a hora de tomar um “fôlego”, respirar e projetar coisas positivas.

Evitar expectativas exageradas – Quando estamos motivados ou ansiosos, algumas expectativas podem ser muito elevadas e futuramente trazer decepções. A melhor forma é sempre avaliar se nossa expectativa é real ou ideal. Parar e observar o porquê daquele desejo e necessidade de buscar o ideal sempre. Lembre-se: o ótimo é inimigo do bom.

Afastar o que faz mal – Devemos evitar o que nos faz mal, isso é muito individual, cada um deve pensar e fazer uma avaliação daquilo que não lhe cai bem. Se fazer qualquer coisa em excesso faz mal a você, então pense e planeje como vai lidar com o consumo excessivo ou algum hábito exagerado nas festas. Se a loucura do trânsito faz mal a você, então pense em como evitar se expor a essas situações. E assim por diante…

Fazer um balanço de 2020 – É sempre positivo fazer um balanço de nossas vidas, principalmente em momentos de mudanças de ciclo. Uma ideia é desenhar uma linha do tempo, com os momentos mais marcantes do ano; o que aconteceu de importante e como enfrentou a situação; o que foi bom e o que não foi. Isso nos ajuda a fazer o balanço e aprender com as coisas positivas e dificuldades que passamos. Se você está lendo esse artigo, é porque chegou até aqui e conseguiu sobreviver a esse ano tão difícil. Então valorize esse desafio enfrentado e reforce sua capacidade de superação.

Estabelecer metas reais – Fazer metas pode ser positivo, desde que sejam reais e possíveis de serem alcançadas. Faça pequenas metas que lhe dão a sensação de sucesso ao serem alcançadas. Comece pela mais fácil, até atingir as mais difíceis. Compartilhe com alguém, se quiser, e coloque em lugar visível. De tempos em tempos, vá checando se está no caminho certo e, se for preciso, seja flexível e remodele a meta.

Sobre a Care Plus

A Care Plus faz parte da Bupa, que tem presença em mais de 190 países. Há mais de 28 anos, fornece soluções de saúde premium, por meio de uma ampla gama de produtos (medicina, odontologia, saúde ocupacional e medicina preventiva). É a principal operadora de saúde no Brasil em seu nicho de mercado, atendendo a mais de mil empresas e cerca de 112 mil beneficiários.