O Ministério Público de Sergipe, por meio da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, requereu nesta quinta-feira que a Secretária de Segurança Pública investigue a suposta injúria racial contra o jogador Talles Silva na partida entre Atlético Gloriense e Santa Cruz, pelas quartas de final da Série A-2 do Campeonato Sergipano, realizada no último sábado.

Em ofício enviado ao secretário de Segurança Pública, Joao Eloy Menezes, e ao delegado de Nossa Senhora da Glória, Eurico Cesár Souza Nascimento, a promotoria requisitou a adoção de medidas para apurar o episódio e após a conclusão do procedimento de investigação ele seja remetido ao juízo e ao Ministério Público da comarca.

Segundo o relato na súmula, um jogador do Santa cruz foi expulso com vermelho direto, aos 32 minutos do segundo tempo, ao insultar de forma racista ao atleta Thalles Silva, do Atlético Gloriense.