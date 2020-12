Na noite do último sábado, 19, um caso de feminicídio foi registrado no bairro Alto da Boa Vista, mais especificamente nas proximidades do Parque de Eventos Zezé Rocha, em Lagarto.

Segundo informações, um homem teria matado a sua esposa e corrido em direção à Delegacia Regional do município. No meio do percurso, após avistar uma viatura policial, o mesmo acabou se entregando às autoridades.

A arma utilizada e os motivos que levaram ao feminicídio ainda são desconhecidos e devem ser esclarecidos nas próximas horas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

Já o agressor é apontado por populares como vigia de uma escola municipal de Lagarto. O Portal Lagartense não confirma tal informação, mas seguirá acompanhando o caso.