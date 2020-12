Na noite do último sábado, 19, agentes da Guarda Municipal de Lagarto (GML) em parceria com policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem pelo crime de violência doméstica, no bairro Alto da Boa Vista.

Segundo a GML, a ação teve início após o recebimento de uma denúncia dando conta que um indivíduo estava transtornado, agredindo sua esposa e quebrando tudo em sua residência.

Diante disso, os guardiões e policiais militares se deslocaram até a localidade e conseguiram conter e imobilizar o suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.

Vale lembrar que ainda naquela noite e naquele mesmo bairro, uma mulher foi morta com golpes de faca pelo seu marido que logo depois acabou se entregando as autoridades.