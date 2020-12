No último sábado, 19, foi realizada a 2ª Festa dos Caminhoneiros de Lagarto. Na oportunidade, dezenas de motoristas do município realizaram uma grande carreata pelas ruas da cidade tendo a frente as imagens de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil) e São Cristóvão (padroeiro dos motoristas).

O evento, que movimentou as ruas da cidade de Lagarto, contou com a participação da prefeita reeleita, Hilda Ribeiro (Solidariedade), a qual classificou a iniciativa como a construção de uma nova tradição. “Infelizmente, devido à pandemia, a comemoração foi mais singela, mas cheia de alegria, carinho e fé”, disse a prefeita.

A Festa dos Caminhoneiros de Lagarto foi incluída no calendário de eventos oficiais do Município por meio da Lei Ordinária nº 937, que foi sancionada pela prefeita Hilda Ribeiro no último dia 12 de novembro. Segundo o texto, o ato será realizado sempre na terceira semana do mês de dezembro.

A inclusão do evento no calendário foi uma iniciativa do vereador e vice-prefeito eleito, Fábio Frank, que também participou das festividades promovidas pelos motoristas em 2020.