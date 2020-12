Com o objetivo de promover alegria, esperança e fraternidade, o deputado estadual Ibrain Monteiro promoveu no último domingo, 20, mais um Natal Solidário no município de Lagarto.

Segundo a assessoria do parlamentar, a iniciativa faz parte de um projeto iniciado em 2019, com foco nas crianças e adolescentes. Ela ainda informou que tudo foi resultado de uma análise feita pelo deputado sobre as necessidades dos jovens.

Diante disso, Ibrain esteve por mais um ano distribuindo presentes para crianças e adolescentes em diversas comunidades carentes de Lagarto. Ao final, o parlamentar usou suas redes sociais para comemorar a realização do ato em meio a pandemia.

“Precisamos manter a essência do natal, não só de doar presentes, mas manter o espírito de fraternidade e de amor ao próximo”, disse o deputado estadual Ibrain Monteiro.