Nesta segunda-feira, 21, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lança o serviço de tratamento do Pé Torto Congênito pelo Método Ponseti. Serviço será ofertado gratuitamente no Centro Especializado em Reabilitação (CER III), situado no bairro Estação.

Por meio das redes sociais, a secretária Municipal de Saúde, Polyana Ribeiro, disse que o tratamento – inédito em Lagarto – é voltado para as crianças com deformidades nos pés e que o mesmo garantirá atendimento humanizado a quem mais precisa.

“O método de Ponseti é o tratamento padrão ouro realizado de forma ambulatorial e consiste em manipulações do membro acometido com colocação de aparelho gesso de forma seriada, realizado por equipe ortopédica capacitada e treinada no tratamento, com posterior uso de órtese para manutenção da correção”, explicou Ribeiro.