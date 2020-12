Na última semana, os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei Ordinária nº 318/2020, que declara o “Casamento do Matuto”, realizado no povoado Colônia Treze, em Lagarto, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe e a inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe. A proposta aguarda a sanção do governador Belivaldo Chagas.

Para aprovar a sua aprovação, o PL carregou consigo a justificativa de que a Colônia Treze possui um dos maiores quadros demográficos de Sergipe, tendo na agricultura familiar sua principal fonte de renda e o Casamento do Matuto, criado em 1995, o seu grande evento cultural.

“A Festa do Casamento do Matuto está em sua 24 edição, que se apresenta como uma vitrine para o entretenimento cultural e expressa a tradição de um povo, além de movimentar a economia local, circulando recursos que contribuem para o desenvolvimento da região”, destaca.

Vale lembrar que o Casamento do Matuto costuma ser uma festa temática. Em 2019, por exemplo, o evento fez um alerta sobre o combate à violência contra a mulher, além de prestar informações sobre a importância de denunciar tal crimes pelo Disque Denúncia 180. Além disso, o evento costuma encerrar os festejos juninos no município de Lagarto.