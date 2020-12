Na última sexta-feira, 18, a Secretária Nacional Adjunta de Políticas Públicas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNPM-MMFDH), Dinah Senna, esteve no município de Lagarto, onde realizou uma visita a Fazenda da Esperança Santa Francisca Romana, responsável por acolher, resgatar e reinserir na sociedade mulheres em situação de vulnerabilidade, decorrente do uso de substancias químicas.

Segundo a Fazenda da Esperança, a visita seguiu um breve protocolo, com vistas a parcerias futuras com a entidade e o Município de Lagarto, fortalecendo assim a rede municipal de atenção à mulher. Já a Prefeitura de Lagarto lembrou que, na ocasião, o Governo Federal doou 80 cestas de alimentos visando a subsistência das acolhidas durante a pandemia.

Na Fazenda da Esperança, a secretária-adjunta foi e sua equipe foram recepcionadas pelas acolhidas em processo de recuperação, pela presidente da Fazenda Feminina, Andressa Lorena Labanca; pelo representante da Fazenda da Esperança São Miguel, unidade Masculina de Lagarto, Frei Fábio; e a Assistente Social Maria Edileuza dos Santos, responsável técnica da entidade.

Além deles, estiveram presentes, a secretária-adjunta da Saúde de Lagarto, Jaqueline Dias; a Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres Cristiane Soares de Oliveira; e o Secretário Municipal da Assistência Social, Valdiosmar Vieira Santos, os quais realizaram uma breve exposição das ações realizada pela rede de atenção à mulher no município.

Valdiosmar Vieira ainda destacou que a presença da secretária nacional foi muito importante porque além de ampliar parcerias com a entidade, com implantação de atelier e uma panificação, que foram as principais reinvindicações ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), serviu também para articular financiamentos para investir na área de políticas públicas em Lagarto.

Vale lembrar que graças a nova Política Nacional Sobre Drogas, o Governo Federal passou a reconhecer e dar protagonismo ao segmento das comunidades terapêuticas, grupos de mútua ajuda e de apoio familiar no enfrentamento e combate as drogas no Brasil. Além disso, ele passou a financiar vagas em CTs, visando acolher e tratar os dependentes químicos que carecem de recursos financeiros para custear a sua recuperação.