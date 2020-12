No último final de semana, em parceria com o Mutirão Bem Viver, o Coletivo Nutris Contra a Fome realizou a Campanha do Natal Contra a Fome. A iniciativa culminou com a doação de uma tonelada de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social que residem nos municípios de Aracaju, Itabaiana e Lagarto.

Além disso, somente em Lagarto e Itabaiana, foram servidos 200 almoços em quentinhas entregues em domicílios mapeados previamente, sem contar com a doação de mais de 100 cestas básicas. Já em Aracaju, foi realizado um almoço para 64 pessoas acolhidas no Abrigo Lar Dulce Lar e para mais 150 no Mosqueiro.

Na capital sergipana também foram doados 100 kg de alimentos para a referida instituição, 100 kg de alimentos para os socorristas do bem, 30 kg de alimentos para as ações da Chef Danila e distribuídas 16 cestas básicas para o Projeto Sergipe Sem Fome.

Por meio das redes sociais, o Coletivo Nutris Contra a Fome lembrou que “ações pontuais de solidariedade amenizam a urgência da fome, mas, só a reconstrução das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e a garantia do direito humano à alimentação adequada reduzirão o cenário de insegurança alimentar, cada vez mais grave nesse país”.

O Coletivo Nutris Contra a Fome é composto por nutricionistas formados pela UFS que resolveram olhar para seu próprio território e ajudar, nesse momento tão difícil, a população em situação de vulnerabilidade social. Em Lagarto, a ação foi coordenada por nutricionistas do município que foram formados pela UFS de Lagarto e São Cristóvão, além de nutricionistas professores que lecionam no campus lagartense.