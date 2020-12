Policiais militares da 2°Companhia do 6° Batalhão de Polícia Militar prenderam na sexta-feira, 18, um homem por porte ilegal de arma de fogo, na cidade de Boquim, região do Sul sergipano.

Policiais militares realizavam rondas no município de Boquim, quando perceberam ocupantes de um Uno, de cor preta e placas MVI 0181, bastante nervosos ao perceber a presença policial. A guarnição resolveu dar voz de parada e constatou que estavam no veículo dois homens, uma mulher e duas crianças pequenas. Durante a abordagem, dentro da bolsa que pertencia a uma criança de colo, foi encontrado entre as fraldas , um revólver calibre 38, municiado.

O motorista reside na cidade de Lagarto e já responde processo por trafico ilícito de drogas, além de ser suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida este ano. O caso foi encaminhado a Delegacia de Boquim para a adoção das medidas cabíveis.