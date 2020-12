A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou, por unanimidade, o Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 103/2019, de autoria do deputado Iran Barbosa, do PT, que dispõe sobre ações de reconhecimento e valorização das atividades de Cantador e Cordelista, e estabelece diretrizes para as Políticas Públicas em Cultura, Turismo e Educação, no âmbito do Estado de Sergipe, voltadas para o incentivo da Literatura de Cordel e da Cantoria.

O petista agradeceu aos colegas parlamentares pela aprovação da proposta, lembrando que ela nasceu do diálogo com artistas populares e teve como base uma regulamentação nacional já existente.

“O objetivo é garantir o reconhecimento desses artistas e fazedores de cultura como profissionais que trabalham com a poesia popular, com o canto, com o repente, e com o cordel, e valorizar esses profissionais como parte da cultura sergipana”, disse Iran Barbosa, que é membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa.