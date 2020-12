O Confiança perdeu mais uma oportunidade de encostar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, ao perder em casa para a Ponte Preta por 2×1, na noite deste sábado (19) na Arena Batistão. Com essa derrota, o time sergipano continua a série de quatro jogos sem vitória, complicando sua situação até mesmo com vistas a manter a vaga na Série B na próxima temporada.

Como em outros jogos, tanto em casa como na casa do adversário, o time sergipano começou bem, pressionando o goleiro Igor Vinhas, mas a bola insistia em não entrar. Reis e Rafael Vila, se entendiam muito bem e levava perigo ao gol da Ponte Preta. Mas quando o Dragão era melhor em campo, foi surpreendido com o gol de Moisés aos 29’ do primeiro tempo. A bola sobra para João Veras na entrada da área. O atacante faz o pivô e rola para Moisés, que domina, tira do goleiro Rafael Santos e toca para abrir o placar.

O Confiança sentiu o gol, se desestabilizou um pouco e a Ponte esteve perto de ampliar com Wellington Carvalho e Luan Dias. Mas o Confiança voltou a pressionar o gol da Ponte Preta, ate que aos 43’, Iago levantou na área e o zagueiro Matheus Mancini, como se fosse um centroavante, entrou pelo meio e marcou de cabeça. Era o gol de empate, placar do primeiro tempo.

No segundo tempo Daniel Paulista resolveu mexer na equipe. Ele trocou Renan Gorne por Ari Moura. Depois tirou Thiago Ennes e colocou Caíque Sá. Mas as substituições não surtiram efeito até porque, o Confiança recebeu o segundo gol. Aos 38′ depois de um bate rebate na área, a bola sobra para Guilherme Pato, que desfere uma bomba, sem chance de defesa para o goleiro Rafael Santos. O gol esfriou o time sergipano que mesmo assim ainda tentou o empate, mas não conseguiu. O árbitro deu 6 minutos de acréscimos, o Confiança pressionou, mas o placar não se modificou.

Na próxima rodada o Confiança sai para pegar o Brasil em Pelotas na segunda-feira dia 28. Apesar da derrota, o Confiança permanece na 11ª. posição, estagnado nos 39

pontos.