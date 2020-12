Austrália detecta pessoas infectadas pela nova variante do coronavírus

Itália, Espanha e Suíça também já encontraram pessoas infectadas pela nova cepa do coronavírus que foi identificada no Reino Unido. De acordo com o governo britânico, a variante é 70% mais transmissível que a original.