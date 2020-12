Informações que chegaram ao Portal Lagartense dão conta de que um duplo homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira, 21, em Lagarto.

Os corpos foram encontrados em uma localidade conhecida como Bica do Urubu Grande, no povoado Brasília, e as vítimas foram identificadas como Wellington Andrade, morador do povoado Várzea do Espinho e Wilson Fontes, conhecido popularmente como “Careca”, do povoado Brasília.

1 de 2

A polícia já foi acionada e compareceu ao local onde os corpos foram encontrados. Ainda não há detalhes sobre o crime nem a motivação dos assassinatos.

O Portal Lagartense segue apurando o caso para, em breve, trazer mais informações.