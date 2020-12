Fotos íntimas dos jogadores Diego Costa, do Atlético de Madrid, e Gabriel Jesus, do Manchester City, foram encontradas dentro de uma Bíblia que foi entregue a uma loja de caridade, em Marylebone, no centro de Londres.

Nas fotos, os atletas aparecem sem camisa, em momentos diferentes, ao lado da mesma mulher. A notícia foi divulgada pelo jornal britânico The Sun, para o qual uma fonte afirmou que eles estavam rindo e pareciam incrivelmente relaxados enquanto se divertiam.

Segundo o periódico, a Bíblia estava dentro de uma sacola e foi entregue por uma mulher de aparência espanhola ou latina, mas que não foi identificada. Ainda de acordo com o The Sun, a mulher queria sair do Reino Unido e acabou deixando para trás a Bíblia com as fotos.