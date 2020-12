Dando continuidade as ações do Programa RENOVA ESCOLA, a Prefeitura de Lagarto reinaugurou a Unidade Educação Infantil Vovó Marcionilia, situada no povoado Brejo; e a Escola Professora Adeilde de Oliveira Monteiro, no povoado Estancinha.

De acordo com o Município, as duas unidades de ensino foram revitalizadas com intervenções que contaram por diversas melhorias desde a parte estrutural a parte elétrica e hidráulica.

Segundo a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), somente neste ano, o RENOVA ESCOLA beneficiou 32 unidades de ensino instaladas em diversas localidades de Lagarto.