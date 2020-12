O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) entregou um trator a Associação Comunitária da Colônia Treze, na zona rural de Lagarto. A solenidade ocorreu de forma restrita na manhã da última segunda-feira, 21.

Segundo o parlamentar, a máquina foi solicitada pelo ex-vereador Cosme do Treze e foi adquirida com recursos de sua emenda, através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf).

Nas redes sociais, Fábio Reis disse que o final do ano iniciou a todo vapor. “Mais um equipamento que fará muita diferença no trabalho e na vida das pessoas da região”, postou o parlamentar.

