Na última segunda-feira, 21, a redação do Portal Lagartense recebeu alguns reclames de moradores do bairro Horta. Segundo eles, aquela comunidade está sem água há cerca de três dias.

“Já liguei para a Deso e eles falaram que não sabem o porquê de estar sem água, mas que iam mandar uma equipe, e até agora nada. Precisamos fazer os nossos afazeres domésticos e sem água não dá”, disse Duda Aldama

Ela ainda lamentou o comportamento da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) perante os consumidores. “Se atrasar [o pagamento], eles cortam a água e é uma fortuna pra vir ligar de novo. Não podemos ficar sem água, sem contar o calor que tá fazendo”, completou.

Outro morador do bairro Horta, Alex do Santos enviou um vídeo ao Portal Lagartense informando que a comunidade está sem água desde o final da tarde do último sábado, 19.

Sem explicação

Diante do caso, o Portal Lagartense buscou informações junto ao Superintendente de Operações da Deso em Lagarto, Marcos Roberto. Na oportunidade, ele informou que o problema estava em um “vazamento difícil” e que nesta terça-feira, 22, uma equipe da Companhia de Saneamento de Sergipe estaria preparada para resolver o problema.