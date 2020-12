Na tarde da última segunda-feira, 21, o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou o regulamento e a tabela básica da primeira fase de confrontos do Campeonato Sergipano da Série A1, de 2021, o qual terá início no dia 20 de fevereiro. A grande final será no dia 23/05/2021.

Todos os confrontos ainda não possuem data, horário e local definido. Diante disso, a FSF explicou que publicará as datas, os horários e os locais após o sorteio e definições dos confrontos dos representantes da entidade na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste de 2021.

Confira os confrontos da primeira fase do Campeonato Sergipano da Série A1:

1ª rodada ocorre dia 20 ou 21 de janeiro:

Confiança x Vice-campeão da Série A2

Campeão da Série A2 x Sergipe

Dorense x Itabaiana

Boca Júnior x Frei Paulistano

Lagarto x América de Pedrinhas

2ª rodada

Sergipe x Lagarto

América de Pedrinhas x Confiança

Itabaiana x Boca Júnior

Vice-campeão da Série A2 x Dorense

FreiPaulistano x Campeão da Série A2

3ª rodada

Dorense x Sergipe

Confiança x Itabaiana

Campeão da Série A2 x América de Pedrinhas

Lagarto x FreiPaulistano

Boca Júnior x Vice-campeão da Série A2

4ª rodada

FreiPaulistano x Confiança

Vice-campeão da Série A2 x Lagarto

Sergipe x Boca Júnior

América de Pedrinhas x Dorense

Itabaiana x Campeão da Série A2

5ª rodada

Confiança x Sergipe

Lagarto x Itabaiana

Boca Júnior x América de Pedrinhas

Dorense x FreiPaulistano

Campeão x Vice-campeão da Série A2

6ª rodada

Vice-campeão da Série A2 x Confiança

Sergipe x Campeão da Série A2

Itabaiana x Dorense

FreiPaulistano x Boca Júnior

América de Pedrinhas x Lagarto

7ª rodada

Lagarto x Sergipe

Confiança x América de Pedrinhas

Boca Júnior x Itabaiana

Dorense x Vice-campeão da Série A2

Campeão da Série A2 x FreiPaulistano

8ª rodada

Sergipe x Dorense

Itabaiana x Confiança

América x Campeão da Série A2

FreiPaulistano x Lagarto

Vice-campeão da Série A2 x Boca Júnior

9ª rodada

Confiança x FreiPaulistano

Lagarto x Vice-campeão da Série A2

Boca Júnior x Sergipe

Dorense x América de Pedrinhas

Campeão da Série A2 x Itabaiana

10ª rodada

Sergipe x Confiança

Itabaiana x Lagarto

América de Pedrinhas x Boca Júnior

FreiPaulistano x Dorense

Vice-campeão x Campeão da Série A2