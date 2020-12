Graças a mais uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Prefeitura de Lagarto anunciou que levará novos serviços odontológicos para a população lagartense, através do Centro de Especialidades Odontológicas e das Unidades Básicas de Saúde do Município.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, entre os novos serviços a serem ofertados estão: os atendimentos em pacientes com necessidades especiais, o monitoramento odontológico de pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde do Campo da Vila e vídeos educativos sobre a importância de higiene oral aos alunos da rede municipal de ensino.

O anúncio dos novos serviços ocorreu após uma reunião entre a secretária Municipal de Saúde, Polyana Ribeiro, e a professora do curso de odontologia da UFS, Natalia Silva Andrade, o estudante de odontologia Luiz Fernando Andrade e o Coordenador de Saúde Bucal do Município, Fábio Matos.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, o ato serviu para oficializar o lançamento dos novos serviços ofertados pelo Município em parceria com a UFS. “Além do lançamento dos novos serviços, foram discutidos novos projetos a serem implantados nas Unidades de Saúde, para melhorar o atendimento à população”, adiantou a administração municipal de Lagarto.