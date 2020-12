Como resultado da troca de informações entre os núcleos de inteligência da Segurança Pública de Sergipe e da Bahia, as Polícias Civil e Militar localizaram Clodoaldo Rodrigues Bezerra, conhecido como “Bezerrão”, ex-policial militar e o responsável pelo atentado contra a vida de um desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), no ano de 2010, em Aracaju. A operação policial deflagrada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac), de Sergipe, e Rondas Especiais (Rondesp – Norte), da Bahia, localizou o foragido da Justiça na Zona Rural de Itamotinga, distrito de Juazeiro (BA), nesta segunda-feira, 21.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, diretor do Cope, o foragido da Justiça era considerado de altíssima periculosidade e estava envolvido em diversos crimes de pistolagem, assalto a banco e tráfico de drogas. Com a informação de que ele estaria na cidade de Juazeiro (BA) junto a alguns comparsas, os policiais da Rondesp Norte, da Polícia Militar baiana, foram ao local e verificaram a autenticidade das denúncias. Na abordagem policial, ele reagiu com violência, disparando contra os agentes. Houve confronto, ele foi socorrido, encaminhado a um hospital, mas veio a óbito.