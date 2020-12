Policiais civis de Simão Dias desarticularam uma associação criminosa especializada em roubos de motocicletas. Após uma série de roubos de motos ocorridos no município de Simão Dias entre os meses de outubro e novembro deste ano, a Polícia Civil passou a realizar diversas diligências com o objetivo de levantar os possíveis autores desses crimes.

Os policiais civis receberam uma informação no dia 4 de novembro relatando que dois indivíduos estariam saindo do município de Poço Verde em direção a Simão Dias, pilotando duas motocicletas possivelmente provenientes de roubo.

Na ocasião, a informação foi repassada aos policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), que imediatamente saíram em diligência atrás dos criminosos. Nessa oportunidade efetuaram a prisão em flagrante de Jefersson Oliveira e Silas Luiz de Oliveira Lima, Tikinho, e recuperaram duas motocicletas Honda Pop que teriam sido tomadas de assalto no dia 31 de outubro no centro de Simão Dias.

A partir desse fato, a equipe policial civil de Simão Dias intensificou as investigações e conseguiu identificar os demais integrantes da associação criminosa: Anselmo Gomes dos Santos, “Cego”, taxista responsável pela condução dos criminosos aos locais dos crimes; Hugo Matheus Silva dos Santos, um dos chefes da associação criminosa e responsável por ameaçar as vítimas com arma de fogo na maior parte dos roubos; Sidney Santos Lima, “Aleijado”, um dos executores dos crimes de roubo; Jimmi Michel Pina Ramos, responsável por confeccionar notas falsas de leilão para os veículos roubados; e Danilo da Conceição Oliveira, “Paulista”, responsável pela ocultação dos veículos após os crimes.

Hugo Mateus, Sidney Santos e Anselmo Gomes foram presos na cidade de Maruim no dia 9 de dezembro, em uma operação conjunta entre as equipes de Polícia Civil de Simão Dias e da Delegacia Regional de Maruim. Danilo da Conceição foi preso no dia 10 de dezembro no município de Simão Dias, por um policial militar e Jimmi Michel foi preso na última segunda-feira, 21, em Itabaiana, pela equipe de Simão Dias.