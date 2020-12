Dando continuidade as ações oriundas da Lei Aldir Blanc e devido ao sucesso do primeiro evento, a Prefeitura de Riachão do Dantas divulgou a programação da 2ª Live Cultural, que será transmitida no canal do Youtube do Município, no próximo sábado, 26, às 20h30.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, a próxima live contará com os shows dos artistas: Olavo Gracindo, Eduarda Siqueira, Leila Cristina, Felipe Barbosa e Danúbia Santos. “A apresentação ficará por conta da digital influencer Bárbara Amaral”, destacou a gestão riachãoense.

Vale lembrar que a Live Cultural de Riachão do Dantas tem o objetivo de divulgar, promover e valorizar os artistas locais, os quais foram gravemente afetados pela pandemia do novo Coronavírus. E para garantir a ampla participação popular, o Município sorteará mais brindes durante o evento.